«Зарплата 50-60 тысяч». Казахстанские депутаты призвали поднять зарплаты техперсоналу призвали депутаты

Депутат мажилиса Максат Раманкулов на заседании палаты зачитал запрос фракции «Ак жол» заместителю премьер-министра Ералы Тугжанову, в котором призвал повысить зарплаты санитарам, водителям скорой помощи, служащим музеев, библиотек, архивов, техработникам школ и детсадов, которые получают мизерные оклады за свой труд, сообщает informburo.kz

Мажилисмен отметил, что педагогам и врачам ежегодно увеличивают зарплаты на 20-30%, а оклады рядовых сотрудников в сфере образования и здравоохранения остаются неизменными многие годы.

«Мы сегодня говорим о программе «Рухани Жангыру», продолжена работа по реабилитации жертв голода и репрессий. Основная нагрузка в этой деятельности ложится на работников архивов, музеев и библиотек, историков, искусствоведов и других специалистов. Между тем, в этой сфере у служащих среднего звена даже с высшим образованием средняя заработная плата составляет около 60 тысяч тенге. Заработная плата у водителей скорой помощи – около 70-75 тысяч тенге и не повышалась уже более пяти лет, у технических работников школ и детсадов – около 50 тысяч тенге», – сказал Максат Раманкулов.

Он отметил, что многие из этих людей являются настоящими энтузиастами, преданными своей работе. Вместе с тем, никто не отменял инфляции, растут цены на товары, продукты питания, тарифы ЖКХ. А эта категория граждан не может позволить себе жильё даже в ипотеку и десятилетиями кочует по съёмным квартирам.

«Ни один врач не сможет делать операцию, если некому будет подавать ему скальпель или зажим, или если не будет работать кислородный аппарат. Учитель не сможет вести урок в холодном классе, если школьный кочегар не выйдет на работу. Никакой заслуженный артист не сможет выступать, если рабочие сцены не установят аппаратуру и декорации. Никакой реабилитации жертв репрессий не произойдёт, если работники архивов не смогут досконально перелистывать тонны документов», – сказал депутат «Ак жола».

По последним данным бюро нацстатистики, средняя зарплата в Казахстане составляет 224 715 тенге. Публикации в СМИ о среднем размере зарплаты в РК всегда вызывают негативную реакцию в обществе – пользователи соцсетей отмечают, что многие казахстанцы не получают и половины этой суммы. Эту проблему поднял и депутат мажилиса, отметив что на 60-70 тысяч сегодня невозможно купить одежду, содержать детей, решать насущные житейские проблемы. Возможно, после этого запроса правительство обратит внимание на существующую несправедливость в отношении вспомогательных и технических работников социальной сферы, которые получают в разы меньше своих коллег – педагогов и врачей.

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