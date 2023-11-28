Зарплата 650 тысяч тенге. Товарищество «Олжа Беляевка» в Костанайской области достигло высоких показателей урожайности

«Олжа Беляевка» занимается растениеводством, выращиванием зерновых и масличных культур в Алтынсаринском районе. Сегодня в ТОО трудится больше шестисот человек. Здесь сеют пшеницу, лен, кукурузу, подсолнечник, в почёте и бобовые культуры. В нынешнем году решили заняться и гречихой.

К слову, урожай собрали неплохой, 20 ц с гектара. Несмотря на сложный год для всех аграриев, «Беляевка» добилась высоких показателей по сравнению с областными: 16,3 центнера с гектара по зерновым против 9 в среднем по области.

«По сравнению с урожайностью по области 9 ц с га. Немного выше. Если брать по льну урожайность у на по ТОО — 11 ц. По подсолнечнику 13ц. Мы своими результатами довольны», — говорит директор ТОО «Олжа Беляевка» Дмитрий Фицнер.

Директор уверен — успех пришёл с соблюдением технологий, с современным оборудованием, а главное — благодаря упорному труду и квалификации специалистов. Следили за всем, начиная с закрытия влаги.

«Результатом высокого урожая служит соблюдение агротехнологий, соблюдение севооборота и выполнение всех операций в сроки в оптимальные. При соблюдении этих всех мероприятий мы получаем хороший урожай», — говорит агроном Андрей Каменев.

Сегодня парк техники в ТОО полностью обновлен. Все агромероприятия — точно по расписанию, день в день. Механизатор Дмитрий Картоев уже больше шести лет ездит на новом комбайне и тракторе. Сезон у него начинается с закрытия влаги, затем посев и несколько промежуточных обработок. Сама уборка — венец всего труда за несколько месяцев.

«Зарплата достойная, в среднем 600-650 тысяч выходит в месяц. Еще большой плюс дома держим хозяйство, дают нам за хороший труд, за хорошую работу сено бесплатно, отходы бесплатно. В целом, все отлично, работа нравится», — говорит механизатор Дмитрий Картоев.

Еще один из крупных проектов хозяйства — запроектированное строительство молочной фермы на 1200 голов. После ее запуска на селе будет создано 70 рабочих мест.

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