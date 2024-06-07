Зарплата казахстанцев в долларах стала максимальной, но «зеленый» обесценился

В I квартале 2024 года средняя заработная плата по РК, по данным БНС АСПР, составила 382 279 тенге. В пересчете на доллары это 852,08 доллара по курсу на 6 июня, сообщает Zakon.kz. Это абсолютный рекорд за последние 30 лет, если бы не одно «но»…

Дело в том, что и доллар, и особенно тенге, за 30 лет достаточно сильно обесценились. И по покупательной способности они близко не дотягивают до того уровня, который был в 1994 году.

Давайте вспомним недавнюю историю и посмотрим, как менялась средняя зарплата в РК за тридцать лет.

В ноябре 1993 года после введения тенге средняя номинальная заработная плата составляла… 128 тенге. Доллар тогда стоил 4,69 тенге. Но уже в декабре этого же года курс доллара вырос до 5,25 тенге, а в 1994 году за американскую валюту давали 35,64 тенге.

Уровень средней зарплаты в 1994 году вырос в 13 раз, до 1,7 тыс. тенге из-за гиперинфляции, дошедшей до 1160% годовых. В 1995 году инфляцию удалось обуздать (до 60% годовых), но среднемесячная средняя зарплата повысилась до 4,6 тыс. тенге.

Дальше все шло так же по нарастающей. Так, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в строительстве в 1995 году составляла 7852 тенге, в 1996 году – 9659 тенге, в 1997 году – 11 320 тенге.

В 2001 году среднемесячная номинальная заработная плата одного работника достигла 17 364 тенге, в 2005 году данный показатель составил 29 669 тенге тыс. тенге, в 2010 году – 76 тыс. тенге. В 2013 году средняя зарплата равнялась 108 640 тенге, 2015 году – 124 565 тенге, а в 2020 году – 200 300 тенге.

А теперь давайте посмотрим этот же показатель, но в долларовом эквиваленте.

Итак, средняя зарплата в Казахстане по годам в переводе на доллары составляла:

1993 год – 27,29 доллара;

1994 – 48,4 доллара;

1995 – 78,5 доллара;

1996 – 101,6 доллара;

1997 – 113,2 доллара;

2001 – 118 долларов;

2005 – 256,3 доллара;

2010 – 526,7 доллара;

2013 – 717,4 доллара;

2014 – 675,3 доллара;

2015 – 568,3 доллара;

2022 – 659,1 доллара;

2023 – 740,4 доллара;

2024 (I квартал) – 852,08 доллара.

Обратите внимание на рекордный 2013 год, когда зарплата в пересчете на доллары была 717,4 доллара, и последовавшее затем резкое падение. Это в 2014 году прошла девальвация и переход на плавающий курс национальной валюты. Показатель зарплаты в 700 долларов и выше мы смогли перешагнуть только в 2023 году.

И вот сегодня Казахстан номинально достиг самого высокого уровня зарплат как в тенге, так и пересчете на американскую валюту. Но, последнему моменту, увы, радоваться особо не получается. За 30 лет доллар обесценился… в два раза.

Инфляция доллара происходила всегда. Вот данные за 100 с лишним лет:

1920 год – 2,65%;

1940 год – 0,71%;

1950 год – 5,93%;

1960 год – 1,36%;

1970 год – 5,57%;

1980 год – 12,52%;

1990 год – 6,11%;

2000 год – 3,39%;

2010 год – 1,5%;

2019 год – 2,28%;

2020 год (пандемия) – 7,5%;

2023 год – 3,5%.

То есть 100 долларов в 2024 году равны 47,2 доллара в 1993 году. А средняя зарплата в РК в 2024 году в размере 852,08 доллара равна 407,5 доллара в 1994 году.

Если же брать деньги, ориентируясь по их покупательской способности, то картина получится такая.

В 1995 году на 100 долларов (в обмене на тенге) можно было купить 410 буханок пшеничного «социального» хлеба. Сегодня – 246 буханок. В этом же году на указанную сумму можно было взять 291 л бензина АИ-93. Сегодня – 238 л. Тогда же гражданин РК мог приобрести на 7300 тенге (100 долларов в 1995 году) 68 кг баранины. В 2024 году на 100 долларов (44 800 тенге) можно купить 15 кг (в Алматы, если повезет). На 100 долларов в 1995 году можно было купить 91 л подсолнечного масла. Сегодня – 70 л.

Однако, если брать цены и зарплаты 10-летней давности, то все будет не так уж плохо.

В 2013 году средняя зарплата в Казахстане составляла 108 640 тенге. На эти деньги можно было купить 1065 л бензина АИ-92 или 1358 кг картофеля. Сегодня на среднюю зарплату в 393 605 тенге можно приобрести 1760 л бензина или 2122 кг картофеля.

Впрочем, мерить покупательскую способность продуктами некорректно. Цены на продовольствие в мире растут без всяких валютных курсов. Так, в США за 10 лет цены на еду выросли на 26,8%. Стоимость продуктов опередила уровень инфляции за тот же период.

Вообще же средний уровень инфляции доллара составлял 2,53% в год с 1994 по сегодняшний день, что привело к совокупному росту цен на 111,57%. Это означает, что сегодняшние цены в 2,12 раза превышают средние цены с 1994 года, согласно индексу потребительских цен Бюро статистики труда США. За доллар сегодня можно купить только 47,266% того, что можно было купить тогда.

Вот такая получилась арифметика. В целом же отметим: невзирая на частности, прогресс есть. Рост зарплат в Казахстане в долларовом эквиваленте с 1994 по 2024 год составил почти 900%.

Автор Андрей Валентинов

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