В Лисаковске состоялась встреча, посвящённая набору на контрактную службу в пограничные войска, а также участию военнослужащих в программе переселения с южных регионов на север страны.

Условия участия в программе переселения

Программа рассчитана на жителей Жамбылской, Алматинской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской областей и области Жетысу. Участники должны соответствовать установленным требованиям.

Как пояснила руководитель карьерного центра Лисаковска Галия Полтарадинa, претенденты обязаны быть зарегистрированными в качестве безработных по месту выбытия и проживать в выбранном регионе не менее одного года.

«Они должны быть безработными гражданами и зарегистрированы в карьерном центре с места выбытия», — отметила она.

Процесс получения квоты автоматизирован. Заявка подаётся через платформу migration.enbek.kz, где необходимо выбрать регион переселения и прикрепить сведения о семье, образовании и трудовой деятельности.

Требования к кандидатам на контрактную службу

В Костанайской области пограничные подразделения расположены в Карабалыкском, Узункольском, Житикаринском районах и районе Беимбета Майлина. На службу приглашаются мужчины от 18 до 33 лет, прошедшие срочную службу.

Офицер отдела кадров департамента пограничной службы КНБ РК по Костанайской области Ерасыл Жалелов сообщил, что кандидаты должны пройти военно-врачебную комиссию, психосоциологическое тестирование и специальную проверку, в том числе в отношении близких родственников.

Социальные гарантии и условия службы

Военнослужащим предоставляется полный социальный пакет за счёт государства. В него входят бесплатное питание, вещевое довольствие и медицинское обслуживание.

Заработная плата молодых контрактников начинается от 280 тысяч тенге. Дополнительно предусмотрены жилищные выплаты — 56 тысяч тенге на самого военнослужащего и каждого члена семьи. Также военнослужащим и их семьям обеспечивается бесплатный проезд к месту отпуска и обратно железнодорожным транспортом.

Первый контракт заключается сроком на три года с возможностью последующего продления.

Почему в квитанциях казахстанцев за январь суммы стали больше? В Казахстане продолжает действовать мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги. К ним относятся...