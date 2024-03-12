Зарплата от миллиона — названы самые высокооплачиваемые специалисты в РК

В феврале на Электронной бирже труда Enbek.kz наблюдался спад активности процесса поиска и найма на рынке труда. Так, в сравнении с январем количество вакансий сократилось на 16,5 тысяч, составив 80,8 тысяч, а количество резюме уменьшилось на 77,6 тысяч, составив 113,6 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и соцзащиты населения РК.

Что касается спроса, то порядка половины вакансий пришлось на специалистов средней квалификации. В феврале основной спрос сформировали организации образования — 19,2 тыс. вакансий.

44%, или 50,5 тысяч резюме в феврале исходило от соискателей в возрасте 16-35 лет, 27%, или 30,2 тысяч – от представителей среднего возраста — 35-45 лет, и лишь 10%, или 10,8 тысяч резюме были размещены лицами предпенсионного возраста.

Самые высокие размеры заработной платы работодатели в феврале предлагали промышленным альпинистам — в среднем от 1 миллиона тенге, главным строителям от 656 тыс. тенге и системным архитекторам от 600 тысяч тенге. При этом самую высокую ожидаемую зарплату в резюме указывали руководители IT-подразделений — в среднем от 891 тысяч тенге, супервайзеры по бурению от 850 тысяч тенге и директоры коммерческих организаций от 846 тысяч тенге.

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