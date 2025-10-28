Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК предупреждает о новой кибератаке, нацеленной на сотрудников образовательных учреждений.
По данным зарубежных источников, в результате серии атак пострадали более 6 000 преподавателей из 25 учебных заведений США. Интернет-мошенники получали доступ к платёжным реквизитам педагогов и подменяли банковские счета, перенаправляя выплаты на свои реквизиты. Эксперты отмечают, что эта схема может быть адаптирована под другие страны .
Чтобы не стать жертвой киберпреступников, рекомендуют:
- не переходить по ссылкам и не открывать вложения из писем, вызывающих сомнение;
- использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию для почты и личных кабинетов;
- внимательно проверять уведомления о смене платёжных реквизитов и подтверждать их через официальный контакт работодателя;
- регулярно отслеживать начисления и выписки по зарплатным счетам;
- при подозрении на утечку данных немедленно менять пароли и сообщать в службу безопасности организации и правоохранительные органы.
В ведомстве подчёркивают: лучшая защита — бдительность и кибергигиена.
