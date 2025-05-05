В последние годы Казахстан предпринимает масштабные шаги по модернизации системы среднего образования, направленные на повышение качества обучения, улучшение условий для учащихся и педагогов, а также внедрение современных образовательных стандартов. На начало 2024–2025 учебного года в стране функционирует порядка 8 тыс. школ, в которых обучаются более 3,9 млн учеников, включая 352 тыс. первоклассников. Об этом сообщает пресс-служба министерства просвещения РК.

В 2024–2025 учебном году в школах Казахстана работают 406 тыс. педагогов — на 8 тыс. больше, чем в предыдущем году. С 2020 года в рамках политики повышения статуса педагога заработная плата учителей увеличена на 100%. В 2023 году введены дополнительные надбавки для воспитателей дошкольных учреждений и педагогов технического и профессионального образования, а также доплаты за квалификационные категории, стаж, условия труда, наличие академической степени и наставничество. В сельской местности зарплаты учителей превышают городские как минимум на 25%. В 2025 году более 11 тыс. педагогов прошли курсы повышения квалификации, при этом около 58% из них — сельские учителя. С 1 января 2025 года начала работу новая платформа непрерывного профессионального развития педагогов, обеспечивающая прозрачность процесса аттестации.

В образовательный процесс активно внедряются современные педагогические подходы, включая полиязычие, инклюзивное обучение и различные виды оценивания. Значительное внимание уделяется цифровизации: в 1 757 школах подключен спутниковый интернет STARLINK, а все учебники оцифрованы и доступны на 11 цифровых платформах. Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, прошедшей международную аккредитацию национальной системы оценки качества школьных знаний — МОДО. Этот инструмент получил знак качества RCEC (Research Centre for Examination and Certification), что подтверждает его соответствие международным стандартам. МОДО позволяет объективно оценивать эффективность учебных программ, выявлять сильные и слабые стороны образовательного процесса и определять направления дальнейшего развития системы образования.

В рамках МОДО оценивается три направления грамотности: читательская, математическая и естественнонаучная. МОДО позволяет оценить эффективность учебных программ, выявить сильные и слабые стороны в учебном процессе, а также определить направления для дальнейшего улучшения качества образования. За два года сотрудничества с RCEC пройдено 7 этапов аккредитации МОДО, которые включали разработку рамки оценивания, создание тестовых вопросов, разработку дизайна тестирования, администрирование тестирования на цифровой платформе, шкалирование и анализ результатов в соответствии с международными стандартами.

Для успешного функционирования образовательной системы особое внимание уделяется подготовке педагогов, повышается престиж этой профессии. Государство прилагает усилия для привлечения лучших специалистов в образовательную сферу. В рамках реформ были увеличены зарплаты учителей, введены программы повышения квалификации и развития педагогического мастерства. Проводимая работа уже дает результаты, все больше выпускников школ выбирают для дальнейшего обучения именно педагогические специальности. В республике автоматизирована система аттестации педагогов.

Так, с 1 января 2025 года началось поэтапное внедрение Национальной платформы непрерывного профессионального развития педагога «Ұстаз», которая позволяет сделать процесс аттестации более прозрачным. В 2025 году аттестацию через платформу пройдут около 150 тыс. казахстанских педагогов. По инициативе Президента во всех организациях образования внедряется единая программа воспитания «Адал Азамат». С этого года к ней подключаются и частные школы, а в 2026 году будут приняты меры для масштабного распространения.

В рамках программы при школах открыты Центры педагогической поддержки родителей (ЦППР), а в регионах созданы Центры психологической поддержки (ЦПП).

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