Средняя заработная плата на предприятиях Казахстана с учётом малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей в третьем квартале 2025 года составила 412,6 тыс. тенге. При этом в ряде отраслей уровень доходов существенно превышает этот показатель и достигает более 800 тыс. тенге, сообщает kz.kursiv.media

Самые высокие средние зарплаты среди наёмных работников зафиксированы в горнодобывающей отрасли и сфере разработки карьеров. Сотрудники этих предприятий в среднем получают 868 тыс. тенге, что делает отрасль лидером по уровню оплаты труда.

На втором месте расположилась финансовая и страховая деятельность. Работники банков, страховых компаний и брокерских организаций зарабатывают в среднем 825,6 тыс. тенге. Замыкает тройку лидеров сфера информации и связи, включая IT-сектор, где средняя заработная плата составляет 682 тыс. тенге.

Доходы выше общереспубликанского среднего уровня также отмечаются в ряде других отраслей. Так, в сфере научной и технической деятельности средняя зарплата достигает 570,4 тыс. тенге , в транспорте и складировании — 555,9 тыс. тенге, в обрабатывающей промышленности — 454,2 тыс. тенге.

Кроме того, сравнительно высокие доходы зафиксированы в электро-, тепло- и газоснабжении (447 тыс. тенге), оптовой и розничной торговле (424 тыс. тенге), а также в строительстве, где средняя зарплата составляет 409 тыс. тенге.

Костанайцев приглашают встретить Новый год на главной площади города В Костанае новогодние торжества пройдут под названием «Қош келдің, Жаңа жыл». Основные праздничные мероприятия состоятся...

Почти все дворы обновили: Костанай выходит на 100% благоустройства В Костанае особое внимание уделяется благоустройству дворовых территорий. Об этом сообщил аким города Марат Жундубаев....

Новогодние дороги под угрозой: «КазАвтоЖол» предупреждает о сложной погоде С 30 декабря 2025 года по 4 января 2026 года на территории Казахстана ожидается переменчивая...