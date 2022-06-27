Зарплатные ожидания казахстанцев на треть выше предлагаемых окладов

Онлайн-платформа по поиску работы и подбору персонала в Казахстане и странах СНГ HeadHunter на запрос Informburo.kz сообщила, что «во втором квартале 2022 года зарплатные ожидания соискателей оказались на 37% выше, чем предложения в вакансиях».

Количество вакансий на рынке увеличивается, но и соискательская активность также показывает активные темпы роста. Для того, чтобы оставаться востребованным специалистом необходимо выделяться на фоне других соискателей. Соискателям «помогут курсы повышения квалификации, умение работать в современных компьютерных программах, знание иностранных языков и, конечно, правильно составленное резюме».

Наиболее востребованные профессии, по данным сервиса hh.kz, – в сфере продаж, бухгалтерии, управленческого учёта, IT, транспорта и логистики.