Зарплатные ожидания казахстанцев на треть выше предлагаемых окладов

В мае 2022 года на платформе по подбору персонала зафиксировано свыше 35 тысяч вакансий для казахстанского рынка труда.
Онлайн-платформа по поиску работы и подбору персонала в Казахстане и странах СНГ HeadHunter на запрос Informburo.kz сообщила, что «во втором квартале 2022 года зарплатные ожидания соискателей оказались на 37% выше, чем предложения в вакансиях».
Количество вакансий на рынке увеличивается, но и соискательская активность также показывает активные темпы роста. Для того, чтобы оставаться востребованным специалистом необходимо выделяться на фоне других соискателей. Соискателям «помогут курсы повышения квалификации, умение работать в современных компьютерных программах, знание иностранных языков и, конечно, правильно составленное резюме».
Наиболее востребованные профессии, по данным сервиса hh.kz, – в сфере продаж, бухгалтерии, управленческого учёта, IT, транспорта и логистики.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: