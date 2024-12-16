В Карагандинской области стартовала программа «Алтын жас», направленная на поддержку трудоустройства пенсионеров. Работодателям компенсируют половину зарплаты сотрудников, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, из местного бюджета работодателям компенсируют 50% заработной платы пенсионеров, участвующих в программе.

«В программе смогут принять участие пенсионеры по возрасту, проживающие и зарегистрированные в Карагандинской области. Трудоустройство возможно в организациях всех форм собственности. Заработная плата будет производиться из расчета 50 на 50, то есть в равной доле средства работодателя и субсидирование из местного бюджета», — пояснила руководитель управления координации занятости и социальных программ Асем Джунуспекова.

Программа охватывает все города и районы региона и будет реализовываться через Центр трудовой мобильности по Карагандинской области и его филиалы — карьерные центры. В акимате добавили, что «Алтын жас» поможет не только пенсионерам, но и в целом усилит роль наставничества, увеличив численность трудоспособного населения региона.

Ранее сообщалось, что в рамках казахстанской программы занятости для граждан предпенсионного возраста часть их зарплат в пределах 30 МРП оплачивает государство. Помимо этого, в рамках новой программы алматинским пенсионерам будут помогать с трудоустройством. Часть их зарплат при этом будет субсидироваться из местного бюджета.

@Автор: Василий Епищенко

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