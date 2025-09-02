В Казахстане вступили в силу разработанные Министерством водных ресурсов и ирригации поправки в Закон «О естественных монополиях», предусматривающие повышение заработной платы работников водного хозяйства до уровня специалистов в области энергетики.

В настоящее время Министерством водных ресурсов и ирригации и Министерством национальной экономики проводится работа по регистрации нормативных правовых актов, направленных на реализацию данного Закона. Увеличение заработной платы работников водного хозяйства будет произведено с сентября текущего года.

В общей сложности увеличится заработная плата более 25 тысяч работников, оказывающих регулируемые услуги водоснабжения и водоотведения. В зависимости от регионов и по данным статистики оплата труда вырастет в среднем на 35-50%.

Разработка поправок началась в прошлом году. В июне текущего года законопроект был подписан Главой государства.

«Министерство уделяет особое внимание повышению статуса и улучшению условий труда специалистов водного хозяйства. Например, в этом году все 425 сезонных работников «Казводхоза» были обеспечены постоянным трудоустройством. Проводится большая работа по повышению квалификации специалистов-водников, в том числе и за пределами Казахстана. Эти и другие принятые на сегодня меры позволили добиться заметного прогресса в вопросе повышения статуса тех, кто стоит на страже водной безопасности республики»,– сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Мероприятия по повышению заработной платы специалистов водной отрасли проводились и в прошлом году. В 2024 году оплата труда работников РГП «Казводхоз» была увеличена на 25%.

