Зарплаты бюджетников вырастут с 1 января 2022 года

Правительство РК приняло постановление от 6 декабря 2021 года, которым вносятся изменения в систему оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, сообщает zakon.kz.

Тарифные ставки изменятся следующим образом:

1. Педагогов организаций образования, за исключением организаций высшего или послевузовского образования, определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам ставок:

с 1 января 2022 года в размере 1,75;

с 1 января 2023 года в размере 2,0.

2. Работников управленческого, основного персоналов государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости, за исключением медицинских и фармацевтических работников, определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам ставок:

с 1 января 2022 года в размере 1,75;

с 1 января 2023 года в размере 2,0.

3. Медицинских и фармацевтических работников определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам ставок:

специалисты высшего уровня квалификации (управленческий персонал блока А, основной персонал блока В1, В2):

с 1 января 2022 года в размере 2,63;

с 1 января 2023 года в размере 2,73.

4. Гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий:

с 1 января 2022 года в размере 1,23;

с 1 января 2023 года в размере 1,45;

с 1 января 2024 года в размере 1,71;

с 1 января 2025 года в размере 2,0.

Постановление вводится в действие с 1 января 2022 года.

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