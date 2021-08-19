Зарплаты казахстанских учителей повысят в 2022 году

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Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов заявил о повышении заработных плат педагогов в 2022 году, передает Tengrinews.kz.
«В январе 2022 года зарплата педагогов детских садов, школ и колледжей будет повышена еще раз на 25 процентов. И с сентября 2021 года меняется система приема педагогов на работу. Тоже было очень много дискуссий, обсуждений, мы с экспертами, с коллегами долго обсуждали и наконец-то приняли решение, буквально недавно подписан приказ министра», — сказал министр на августовской конференции.
По словам министра, на работу педагогов раньше принимал директор. Теперь трудоустройство будет проводиться через конкурс в электронном формате.
«Есть четкие измеримые показатели, критерии. По этим показателям и критериям школа и комиссия будут принимать решение по приему на работу педагогов», — сказал Аймагамбетов.
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