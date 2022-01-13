Зарплаты медиков, педагогов и соцработников повышены в Казахстане

В Казахстане продолжается поэтапное повышение заработной платы работников социальной сферы. С 1 января 2022 года на 25% увеличены зарплаты педагогов и работников сферы социального обеспечения, медицинских работников – в среднем на 20-30%. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и соцзащиты населения РК.

С 2020 года началось поэтапное повышение заработной платы порядка 600 тысяч педагогов, а с 2021 года – поэтапное повышение зарплаты 247 тысяч медицинских работников, работающих в государственных учреждениях и коммунальных предприятиях. К 2023 году их заработная плата будет увеличена в 2 раза.

С 1 января 2022 года заработная плата педагогов повышена на 25%, медицинских работников – в среднем на 20-30%.

Также с 1 января 2022 года на 25% повышены должностные оклады у 21 тыс. работников сферы социального обеспечения. Рост зарплат коснулся руководящего состава и основного персонала (социальные работники, педагоги, медицинские работники и т.д.), осуществляющего свою деятельность в медико-социальных учреждениях стационарного и полустационарного типов, в организациях надомного обслуживания, временного пребывания и центрах занятости.

Как сообщалось ранее, с 1 января т.г. началось поэтапное повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, которое затронет 591 тыс. человек. В результате в течение 4 лет их зарплата увеличится в 2 раза.

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