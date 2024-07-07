Зарплаты на иностранных предприятиях в РК почти в два раза выше средних на рынке – Нацстат

В 2023 году средняя зарплата сотрудников иностранных предприятий, работающих в Казахстане, оказалась в 1,7 раза больше, чем в компаниях остальных форм собственности, сообщают аналитики Первого кредитного бюро, сообщает informburo.kz

В иностранных компаниях люди получают в среднем 604,1 тысячи тенге, в казахстанских – 364,3 тысячи тенге.

Самое большое расхождение наблюдается в сфере среднего образования. Зарплаты учителей, работающих на иностранных предприятиях, разнятся со средним уровнем в 3,2 раза. Это 1 млн тенге против 316,5 тысячи тенге.

В горнодобывающей промышленности иностранцы платят своим работникам на 14% выше среднего уровня – 877,6 тысячи против 771 тысячи тенге. В IT-сфере разница составляет 58% – 1,35 млн против 857,1 тысячи тенге.

«Статистика не учитывает показатели малого бизнеса», – говорится в сообщении.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.