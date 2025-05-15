Разрыв в доходах казахстанцев достиг десятикратного уровня: программисты и финансисты получают свыше 1,3 млн тенге в месяц, тогда как рыбаки — всего 131 тыс., передает LS.

Среднемесячная зарплата в I квартале этого года составила 423,1 тыс. тенге по Казахстану. Номинальные оклады выросли в сравнении с аналогичным периодом 2024 года на 10,7%, а реальные – на 1,2%, сообщает Бюро нацстатистики.

Самая высокая зарплата была зафиксирована в сфере финуслуг и страхования (вспомогательная деятельность) – 1,4 млн тенге (+18,3%), при этом реальная увеличилась на 8,1%.

Компьютерное программирование и сопутствующие услуги стоили работодателям в среднем 1,3 млн тенге (+41,6%), реальная зарплата увеличилась на 29,4%. Казахстанцы, занимающиеся покупкой и продажей недвижимости, получали 1,2 млн тенге (+28,1%), а в реальном выражении их зарплата выросла на 17,1%.

Вместе с тем самая низкая среднемесячная номинальная зарплата зафиксирована в рыболовстве и рыбоводстве – всего 131 тыс. тенге. Здесь отмечено снижение и в номинальном (-2,6%), и в реальном выражении (-11%).

В сфере дошкольного образования оклады составили в среднем 201,4 тыс. тенге, с увеличением в номинальном выражении на 8% и снижением в реальном на 1,3%. Работники по обеспечению безопасности и проведению расследований зарабатывали в номинальном выражении 207,3 тыс. тенге (+8,9%), а в реальном их доходы упали на 0,5%.

В разрезе регионов самый высокий показатель остается в Атырауской области – 634,2 тыс. тенге (номинальная: +5%, реальная: -3,9%),

Далее следуют области Мангистауская – 621,3 тыс. тенге (номинальная: +8,7%, реальная: -0,8%) и Ұлытау – 599 тыс. тенге (номинальная: +19,4%, реальная: +9,1%), Астана – 563,3 тыс. тенге (номинальная: +14%, реальная: +1,4%) и Алматы – 518,8 тыс. тенге (номинальная: +14,2%, реальная: +4%).

Наименьший размер зарплаты – в областях Жетісу – 308,4 тыс. тенге (номинальная: +14,1%, реальная: +5,1%) и Северо-Казахстанской – 300 тыс. тенге (номинальная: +11%, реальная: +1%).

Если рассматривать динамику номинальных окладов казахстанцев, сравнивая с предыдущим кварталом (IV квартал 2024 года), то картина отличается: снижение на 2,7% и на 6% в реальном выражении.

Больше всего сокращение в размере зарплат заметно в сфере деятельности речного грузового транспорта – на 37,7% (-39,8% в реальном выражении), до 414,4 тыс. тенге.

Также меньше получать стали научные работники (в сфере исследований и разработки) – 445,6 тыс. тенге (номинальная: -36,3%, реальная: -38,5%) и лесоводы – 217,6 тыс. тенге (номинальная: -36,1%, реальная: -38,3%).

Между тем медианная зарплата в I квартале 2025 года составила 300,3 тыс. тенге, что на 10,6% больше, чем в январе-марте 2024 года, но на 2,7% меньше, чем в предыдущем квартале.

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