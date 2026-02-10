На расширенном заседании Правительства под председательством Президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев Премьер-министр Олжас Бектенов доложил о проводимой работе по обеспечению роста доходов населения.

Отмечено, что рост доходов граждан не поспевает за темпами экономического развития. Доля заработной платы в валовом внутреннем продукте составляет 31%, что является высоким показателем для стран Центральной Азии. При этом цель — довести этот показатель до уровня развитых стран, то есть 40% и выше.

Зарплаты отстают от прибыли бизнеса

Также подчёркнуто, что темпы роста заработных плат отстают от динамики прибыли бизнеса, полученной как за счёт собственной деятельности, так и при государственной поддержке.

Комплексные меры по повышению доходов граждан

В настоящее время Правительство разрабатывает комплекс мер, направленных на повышение доходов населения. Они предусматривают финансовые, налоговые и иные стимулирующие инструменты, ориентированные на рост заработных плат, увеличение количества рабочих мест с достойной оплатой труда, развитие профессиональных навыков и квалификации, а также снижение финансовой нагрузки для граждан.

Приоритет на 2026 год — рост реальных доходов

Основным приоритетом Правительства на 2026 год обозначен рост реальных доходов населения. Этого планируется достичь за счёт системных мер по созданию новых производств, развитию предпринимательства и открытию постоянных рабочих мест.

Цифровизация и внедрение ИИ

Отдельное внимание уделено вопросам цифровизации. В рамках объявленного Главой государства Года цифровизации поставлена задача внедрения передовых технологий и искусственного интеллекта во все сферы экономики и формирования цифрового государства. Вместе с тем отмечено, что практическая реализация этих задач пока остаётся недостаточной.

В реальном секторе экономики цифровизация находится на ранней стадии, а отраслевые базы данных до сих пор не сформированы в полном объёме. Эти и другие вопросы должны найти отражение в стратегии Digital Qazaqstan, которая объединит все цифровые инициативы в единую общенациональную программу.

В Рудном снизили тариф на вывоз мусора С 1 января в Рудном уменьшилась стоимость вывоза твёрдых бытовых отходов. Ранее жители благоустроенного сектора...