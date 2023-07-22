Зарплаты работников здравоохранения на 20% меньше, чем в среднем по РК, сообщает finprom.kz.

Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения и социальных услуг за январь–май 2023 года составили 90,5 млрд тенге — сразу на 64,4% больше в денежном выражении по сравнению с январем–маем 2022 года (ИФО — 161,8%). Годом ранее в аналогичном периоде также наблюдался рост — сразу на 31,5% (ИФО — 127,8%), передает kapital.kz

В региональном разрезе более половины инвестиций в секторе пришлось на обе столицы — Астану (37,7 млрд тенге) и Алматы (14,5 млрд тенге).

В остальных регионах объем инвестиций варьировался от 481 млн тенге в Атырауской области до 9,1 млрд тенге в ВКО.

Более половины инвестиций в основной капитал в сфере здравоохранения и социальных услуг было обеспечено за счет бюджетных средств. На республиканский бюджет пришлось 28,1 млрд тенге, сразу в 10 раз больше в деньгах, чем за январь–май 2022 года, на местные бюджеты — 25,1 млрд тенге, рост за год — на 29%.

Значительный объем инвестиций был обеспечен за счет собственных средств предприятий: 33,9 млрд тенге — на 35,2% больше, чем годом ранее. На кредиты банков и небанковские заемные средства пришлось 1,9 млрд и 1,5 млрд тенге соответственно.

Среднемесячная номинальная заработная плата работников сферы здравоохранения и социальных услуг в первом квартале 2023 года составила 273,1 тыс. тенге — на 19,8% меньше, чем в среднем по Казахстану. Рост за год — на 16,8%.

При этом покупательная способность заработных плат в отрасли уменьшилась на 2,7%, в то время как в среднем по РК показатель хоть и сократился, но менее заметно — на 0,6%.

https://kapital.kz/economic/117572/zarplaty-rabotnikov-zdravookhraneniya-na-20-men-she-chem-v-srednem-po-rk.html

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