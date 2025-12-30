Экономика Казахстана сохраняет положительную динамику: уровень занятости остаётся высоким, а номинальные заработные платы в большинстве отраслей растут двузначными темпами. Однако ускорение инфляции — в ноябре она достигла 12,4% — существенно снижает эффект от этого роста. Об этом сообщает Zakon.kz.

В результате в ряде ключевых секторов реальные доходы работников либо стагнируют, либо уходят в отрицательную зону, несмотря на формальный рост зарплат.

Рынок труда: занятость стабильна, доходы — под давлением

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, по итогам третьего квартала 2025 года списочная численность наёмных работников с учётом малых предприятий составила 5,66 млн человек, фактическая — 5,31 млн. Общий фонд оплаты труда достиг 6,57 трлн тенге, а среднемесячная номинальная заработная плата по экономике сложилась на уровне 412,6 тыс. тенге.

В годовом выражении номинальные зарплаты выросли на 10,6%. Вместе с тем в квартальном сравнении зафиксировано снижение — до 98% от уровня предыдущего квартала. Реальная заработная плата сократилась ещё сильнее — до 95,5%, что отражает усиление инфляционного давления.

Где сосредоточена основная занятость

Наибольшее число работников по-прежнему занято в социальной и базовой инфраструктуре. Лидером остаётся образование — 1,15 млн человек. В промышленности работают около 900 тыс. человек, в оптовой и розничной торговле — 672 тыс., в здравоохранении и социальном обслуживании — 508 тыс., в государственном управлении и обороне — 432 тыс.

При этом именно эти сферы, за исключением торговли и промышленности, отличаются сравнительно низким уровнем оплаты труда и слабой динамикой реальных доходов.

Самые высокие и самые низкие зарплаты

Максимальные среднемесячные зарплаты зафиксированы в капиталоёмких и высокомаржинальных отраслях. В горнодобывающей промышленности они достигли 868,2 тыс. тенге, в финансовой и страховой деятельности — 825,6 тыс. тенге. Существенно выше среднего по экономике остаются доходы в сфере информации и связи (682,3 тыс.), профессиональной, научной и технической деятельности (570,4 тыс.), а также в транспорте и складировании (555,9 тыс.).

В то же время в ряде отраслей оплата труда заметно ниже среднерыночного уровня. В сфере услуг по проживанию и питанию средняя зарплата составила 263,3 тыс. тенге, в образовании — 290,9 тыс., в водоснабжении и обращении с отходами — 294,4 тыс., в культуре и сфере досуга — около 301 тыс. тенге. Разрыв между максимальными и минимальными уровнями оплаты превышает трёхкратное значение.

Номинальный рост есть, реальный — не везде

Часть отраслей сумела продемонстрировать рост зарплат даже с учётом инфляции. Лидером стали операции с недвижимым имуществом: номинальные доходы здесь выросли на 25,8% в годовом выражении, а реальные — на 12%. Положительная динамика реальных зарплат также зафиксирована в торговле (+7,3%), сельском хозяйстве (+5,2%), транспорте и складировании (+2,6%).

В промышленности ситуация выглядит более сдержанной. При росте номинальных зарплат почти на 10% реальные доходы работников снизились, особенно в горнодобывающем секторе и обрабатывающей промышленности.

Социальные отрасли теряют покупательную способность

Наиболее уязвимыми к инфляции остаются социально значимые сферы. В образовании реальная заработная плата сократилась на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в здравоохранении и социальном обслуживании — на 6,5%. В государственном управлении и обороне снижение составило около 0,6%.

Заметное падение реальных доходов также зафиксировано в информационно-коммуникационном секторе (–7,7%) и в сфере административного и вспомогательного обслуживания (–8,9%), несмотря на рост номинальных выплат.

Рост экономики без роста благосостояния

Данные за третий квартал показывают, что экономика Казахстана продолжает расширяться, а бизнес в целом сохраняет возможность повышать номинальные зарплаты. Однако инфляция на уровне 12,4% существенно ограничивает эффект этого роста для населения.

В выигрыше остаются рыночные и капиталоёмкие отрасли, ориентированные на спрос и инвестиции. Социальный сектор и сферы с высокой занятостью, напротив, сталкиваются с постепенным снижением покупательной способности доходов, что усиливает отраслевое неравенство и формирует дополнительные вызовы для экономической и социальной политики.

