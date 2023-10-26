Зарплаты «рухнули»: инфляция ударила по доходам казахстанцев

Реальные доходы казахстанцев снизились — инфляция заметно сократила покупательную способность зарплат. Об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики, сообщает LS.
Общая динамика
В IV квартале 2025 года реальные зарплаты уменьшились на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом в отдельных отраслях падение оказалось значительно более существенным.
Где снижение самое сильное
Наибольшее сокращение зафиксировано в сфере операций с недвижимостью — реальные доходы упали на 69,3%.
Серьёзное снижение также отмечено:
- в воздушном грузовом и космическом транспорте — на 48%;
- в речных грузоперевозках — на 41%;
- в сфере трудоустройства — на 26,2%.
Другие отрасли
Заметное падение доходов наблюдается у ветеринаров (−19%), работников страховых и пенсионных компаний (−18,8%), сотрудников почтовых служб (−15,1%), а также в киноиндустрии и сфере звукозаписи (−15%).
Во вспомогательных финансовых услугах реальные зарплаты снизились на 14,3%, у научных работников — на 11,9%.
Менее выраженное снижение зафиксировано у врачей (−8,1%), учителей (−6%), строителей (−6,9%) и работников сферы услуг и общепита (−6,2%).
Ситуация по регионам
Сильнее всего реальные зарплаты сократились в Атырауской области — на 16,3%.
Также снижение отмечено:
- в Западно-Казахстанской области — на 6,1%;
- в Туркестанской области и области Ұлытау — по 5,2%;
- в Актюбинской области — на 4,5%.
В Жамбылской области показатель снизился на 4%, в Карагандинской — на 3,7%, в Кызылординской — на 3,6%.
В Алматы и Астане реальные зарплаты уменьшились на 3,1%.
Эксперты отмечают, что такие изменения отражают влияние инфляции на доходы населения и различия в динамике по отраслям и регионам.
