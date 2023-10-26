USD 473.13 EUR 554.08 RUB 6.13

Зарплаты «рухнули»: инфляция ударила по доходам казахстанцев

— Сегодня, 11:58
Изображение для новости: Зарплаты «рухнули»: инфляция ударила по доходам казахстанцев

Реальные доходы казахстанцев снизились — инфляция заметно сократила покупательную способность зарплат. Об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики, сообщает LS.

Общая динамика

В IV квартале 2025 года реальные зарплаты уменьшились на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом в отдельных отраслях падение оказалось значительно более существенным.

Где снижение самое сильное

Наибольшее сокращение зафиксировано в сфере операций с недвижимостью — реальные доходы упали на 69,3%.

Серьёзное снижение также отмечено:

  • в воздушном грузовом и космическом транспорте — на 48%;
  • в речных грузоперевозках — на 41%;
  • в сфере трудоустройства — на 26,2%.

Другие отрасли

Заметное падение доходов наблюдается у ветеринаров (−19%), работников страховых и пенсионных компаний (−18,8%), сотрудников почтовых служб (−15,1%), а также в киноиндустрии и сфере звукозаписи (−15%).

Во вспомогательных финансовых услугах реальные зарплаты снизились на 14,3%, у научных работников — на 11,9%.

Менее выраженное снижение зафиксировано у врачей (−8,1%), учителей (−6%), строителей (−6,9%) и работников сферы услуг и общепита (−6,2%).

Ситуация по регионам

Сильнее всего реальные зарплаты сократились в Атырауской области — на 16,3%.

Также снижение отмечено:

  • в Западно-Казахстанской области — на 6,1%;
  • в Туркестанской области и области Ұлытау — по 5,2%;
  • в Актюбинской области — на 4,5%.

В Жамбылской области показатель снизился на 4%, в Карагандинской — на 3,7%, в Кызылординской — на 3,6%.

В Алматы и Астане реальные зарплаты уменьшились на 3,1%.

Эксперты отмечают, что такие изменения отражают влияние инфляции на доходы населения и различия в динамике по отраслям и регионам.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.