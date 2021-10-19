Зарплаты секретарей маслихатов, получающих до 467 тысяч, пообещали поднять в РК

Ранее сенаторы выразили обеспокоенность тем, что подчиненные секретарям руководители аппаратов зарабатывают куда больше своих шефов.

Правительство прислушалось к мнению сенаторов и пообещало повысить зарплаты секретарей маслихатов всех уровней, передает ЭК.

Свою обеспокоенность уровнем доходов коллег депутаты Сената проявили 23 сентября. И уже 15 октября премьер-министр страны поспешил успокоить сенаторов — совсем скоро народные избранники будут получать больше.

«Сообщаю, что резолюцией от 8 октября 2021 года Главой государства поддержано предложение Правительства о повышении заработных плат секретарей маслихатов с 1 января 2022 года. В этой связи до конца текущего года Правительством будут приняты меры по внесению соответствующих поправок в вышеуказанное постановление, регламентирующее оплату труда всех работников, содержащихся за счет государственного бюджета», — говорится в ответе главы кабмина на запрос депутатов.

Насколько будут увеличены зарплаты секретарей маслихатов, а также будет ли исправлено досадное недоразумение, в результате которого они получают меньше своих же подчиненных, Аскар Мамин не уточнил.

Ранее депутаты Сената Парламента РК выразили обеспокоенность тем, что секретарь маслихата Кызылординской области зарабатывает всего 467 тысяч тенге, тогда как руководитель аппарата — 647 тысяч. Такое открытие сенаторы сделали во время командировок в регионы.

Они опасаются, что разница в заработной плате секретарей и руководителей аппарата маслихатов приводит к «несоблюдению правильной должностной иерархии», и эту диспропорцию надо бы устранить.

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