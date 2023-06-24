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Зарплаты учителей достигают 800 тысяч тенге. Высокие надбавки спровоцировали махинации в школах

pixabay.com

Заработную плату учителей с категорией и большим стажем увеличили до 800 тысяч тенге, что повлекло за собой коррупционные преступления в сфере образования, заявил первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Дмитрий Малахов, сообщает informburo.kz

«Только с 2021 года зарплата педагогов увеличилась в два раза. Были повышены доплаты за учёные степени и внеурочные занятия. В зависимости от категории теперь они составляют от 30% до 50% от оклада. В результате заработная плата молодого учителя при полной загруженности достигает 300 тысяч тенге в месяц. А при наличии учёной степени и внеурочных занятий – 800 тысяч», – сказал Дмитрий Малахов на совещании по вопросам коррупционных рисков в сфере образования.

Однако, по его словам, системная коррупция сводит на нет проводимые государством реформы в сфере образования. Чаще всего преступления совершают директоры и бухгалтеры учреждений образования, руководителями и сотрудниками отделов образования.

Например, первоначально при формировании школами бюджетных заявок искусственно завышаются расходы на зарплату для дальнейших хищений. Так, при составлении списков работников школ бухгалтера добавляют пустые строки с отражением фиктивных сумм зарплат.

«В Усть-Каменогорске директор одной из школ в бюджетную заявку на 2023 год необоснованно заложил высокий стаж работы по 17 вакансиям педагогов – до 36 лет. На эти же вакансии присвоили категории эксперта, исследователя и модератора, по которым предусмотрены высокие надбавки к зарплате. В результате годовой фонд оплаты труда школы увеличен почти на 60 млн тенге», – добавил Дмитрий Малахов.

Такие искажения, как отметил он, очень сложно перепроверить, поскольку процесс формирования бюджета от направления заявок до их свода не автоматизирован и остаётся в бумажном виде.

Кроме того, сотрудники школ начисляют зарплату на свои карт-счета, а в платёжках указывают фамилию других лиц. Этому способствует отсутствие в органах казначейства сопоставления данных лица с номером карт-счёта.

Малахов привёл в пример случай, когда два бухгалтера одной из школ Сарыагашского района Туркестанской области в период с 2021 по 2022 год перечислили на свои счета 136 млн тенге. При направлении платёжных документов в Казначейство они указывали фамилии других работников своей школы. И таких примеров сотни, добавил зампредседателя агентства. На сегодня уже установлен 81 факт, где допущена незаконная выплата зарплаты и различных надбавок на 8,8 млрд тенге.

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