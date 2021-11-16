Зарплаты учителей повысят до 375 тысяч тенге, врачей — до 560 тысяч тенге в Казахстане

В правительстве Казахстана рассказали о планах по повышению оплаты труда для учителей и врачей. Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал

По данным Кабмина, всего в Казахстане насчитывается 1,2 млн гражданских служащих. До 2023 года планируется ежегодное повышение оплаты труда, которое коснется 651 тыс. человек — учителей, врачей, отдельных категорий соцработников, передает sputnik.kz

Оплата труда учителей будет расти ежегодно на 25%, а к 2023 году станет вдвое больше — до 375 тыс. тенге.

Оплата труда врачей будет ежегодно расти до 30%. К 2023 году оплата вырастет втрое — до 561 тыс. тенге. Средних медработников также ждет ежегодное повышение оплаты труда до 20%. А к 2023 году этот показатель вырастет вдвое — до 229 тыс. тенге.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.