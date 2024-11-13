Средняя зарплата в сфере образования Казахстана за квартал уменьшилась на 21,5% – до 271 982 тенге. Снизился и реальный показатель – на 22,7%. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В третьем квартале было зафиксировано резкое снижение показателя средней зарплаты – сразу на 3,2% за квартал, до 390 328 тенге. При этом реальные зарплаты, то есть с учетом инфляции, в Казахстане уменьшились сразу на 4,7%. Особенно сильно выделилась сфера образования Казахстана.

Согласно данным Бюро национальной статистики, здесь номинальный показатель в третьем квартале составил 271 982 тенге – это сразу на 21,5% меньше, чем было кварталом ранее. При этом реальные зарплаты уменьшились еще сильнее – на 22,7% за квартал. Другими словами, покупательная способность зарплат работников сферы образования сильно снизилась. В годовом разрезе, к слову, у реальных зарплат наблюдается лишь незначительный рост – плюс 1,4%.

Стоит отметить, что в прошлом году ситуация была более сложной – тогда реальный индекс был «в минусе». Сильнее всего номинальные зарплаты упали в сфере среднего образования – сразу на 26,2% за квартал, до 290 765 тенге. Далее идет начальное образование – минус 23,8%, до 214 723 тенге. А замыкают тройку антилидеров прочие виды образования – минус 15,1%, до 227 535 тенге. Относительно небольшое снижение наблюдается в сфере дошкольного образования (минус 8,5%), однако именно здесь платят меньше всего – в среднем 192 166 тенге.

Наименьшее снижение зафиксировано в высшем образовании – всего на 4,4%, и здесь же платят больше всего – в среднем 375 851 тенге. Исключением стала сфера вспомогательной деятельности в области образования. В третьем квартале средняя зарплата здесь составляла 319 333 тенге, что сразу на 11,1% больше, чем было кварталом ранее, и на 13,9% больше прошлогоднего показателя.

Следует учесть, что в целом, несмотря на снижение средних зарплат, реальное падение покупательной способности в годовом разрезе наблюдается только в двух секторах: в среднем и в прочих видах образования – на 0,6% и 1,9% соответственно. Также данное снижение можно назвать «сезонным», так как охватывает летний месяц, то есть период, когда большинство учителей находилось в отпусках или же получало гораздо меньше из-за отсутствия нагрузки. Поэтому вполне возможно, что уже в четвертом квартале средний показатель снова вырастет.

@Автор: Илья Манаев

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