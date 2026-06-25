Зарплаты в Казахстане могут вырасти: заявление вице-премьера





Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин заявил, что в Казахстане рассматривается возможность повышения минимальной заработной платы, а также зарплат государственных служащих и работников бюджетной сферы.

Выступая на брифинге 26 июня, глава Миннацэкономики отметил, что одного лишь повышения зарплат недостаточно для улучшения уровня жизни населения.

По его словам, после роста зарплат в предыдущие годы реальные доходы населения со временем начали снижаться из-за инфляции.

«Экономика продолжает расти, однако реальные доходы населения уменьшаются. Несколько лет назад мы повысили зарплаты бюджетникам примерно на 30%, в разных отраслях также происходило увеличение оплаты труда. Но проблему нельзя решить только повышением зарплат. Необходимо повышать производительность труда и создавать устойчивые рабочие места», — сказал Жумангарин.

Вместе с тем он сообщил, что в проекте следующего бюджета может быть предусмотрено увеличение минимальной заработной платы.

«Соответствующая норма уже заложена. Вероятно, в следующем бюджете будут предусмотрены меры по повышению минимальной зарплаты. Сейчас определяется, насколько и каким будет это повышение», — отметил министр.

Также Жумангарин не исключил, что вместе с повышением МЗП может быть рассмотрен вопрос увеличения заработной платы государственных служащих и работников бюджетной сферы.