Казахстан лидирует по величине средней заработной платы среди стран Центральной Азии. Согласно сравнительным данным, опубликованным Межгосударственным статистическим комитетом СНГ, в сентябре прошлого года средняя номинальная зарплата в РК составляла 817,2 долл. США — почти в два раза больше, чем в Узбекистане (437,8 долл. США) или Кыргызстане (411,2 долл. США). Таджикистан отстал от Казахстана ещё сильнее — там зарплата была в 3,4 раза меньше (242,8 долл. США), передает ranking.kz

Не исключено, что разрыв между РК и Таджикистаном был бы ещё больше, если бы не серьёзное повышение, которое произошло в этом юго-восточном государстве ЦА за год. По данным источника, номинальная заработная плата в Таджикистане в сентябре 2024 года повысилась в годовом выражении на 24,9%, реальная — на 21,1%. Это самые высокие индексы зарплат в регионе. В Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане динамика была скромнее. Актуальные данные об официальной номинальной заработной плате в Туркменистане недоступны, последнее обновление такой информации на сайте Государственного комитета по статистике Туркменистана было в 2023 году.

Минимальная зарплата выше тоже в Казахстане. В прошлом году она составляла 85 тыс. тг, или 181,1 долл. США. В других странах Центральноазиатского региона показатели были значительно ниже: в Узбекистане — 89,4 долл. США, в Таджикистане — 54,9 долл. США, в Кыргызстане — 28,3 долл. США. Высокой в пересчёте на доллары может показаться минимальная зарплата и в Туркменистане (402,9 долл. США). Однако эта информация неоднозначна. Конвертация минимальной зарплаты в 1410 манатов проведена по официальному курсу доллара, представленному Национальным банком Туркменистана. Согласно информации этого источника, 1 доллар США в стране уже более пяти лет равен 3,5 туркменского маната. Однако, судя по многочисленным экспертным интервью, поменять манаты по такому курсу внутри Туркменистана фактически невозможно, а все сделки купли-продажи валюты в стране проводятся по «чёрному» курсу (1 к 19). При таком раскладе минимальная зарплата в этой стране в 2024 году составляла 74,2 долл. США.

В инфографике мы указали отношение минимальной зарплаты к номинальной. К примеру, в Кыргызстане, где «минималка», простите за тавтологию, самая минимальная в ЦА, отношение этого экономического показателя к средней зарплате составляло всего 6,9%. Это может свидетельствовать о невысоком уровне социального обеспечения в стране, ведь чаще всего минимальная зарплата является базовым индикатором для расчёта некоторых видов пособий. В Казахстане отношение минимальной зарплаты к номинальной составляло 21,8%. Наибольший показатель наблюдался в Таджикистане: 30,9%.

Исходя из статистических отчётов национальных статистических ведомств, мы сравнили номинальные зарплаты в странах ЦА в разных отраслях экономики. Данные позволили выделить виды экономической деятельности, в которых средняя зарплата ниже или выше. В этом контексте мы лишь сравниваем доходы в определённых отраслях, не учитывая их вес в экономике стран, численность занятого в них населения и волатильность национальных валют.

Обобщающая тенденция: наиболее высокой номинальной зарплатой в четырёх государствах ЦА отличается сфера финансов и страхования. Вместе с тем разница в показателях между странами: в Казахстане зарплата финансистов и страховщиков превышает 1,7 тыс. долл. США — в три раза больше, чем, например, в Таджикистане (561,9 долл. США). Для РК сфера финансов и горнодобывающая промышленность являются отраслями с самыми высокими зарплатами. В Таджикистане же наибольшими доходами, помимо сотрудников компаний финсектора, могут похвастаться работники предприятий обрабатывающей промышленности и сервиса. Узбекистан отличают высокие (более 1 тыс. долл. США) зарплаты в секторе финансов и IT-сфере. Аналогичная тенденция наблюдается и в Кыргызстане.

Отрасли, в которых зарплаты граждан были самыми низкими, в странах ЦА частично совпадают. Невысокими зарплатами отличаются сферы образования и здравоохранения, АПК и коммунальный сектор.

Крупнейшие государства Центральной Азии — Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан — похожи в том, что в сравнении с европейскими странами стоимость жизни в них относительно невысока. Вместе с тем покупательная способность заработных плат в этих государствах значительно уступает показателям европейских стран и США. Например, в Узбекистане индекс покупательной способности зарплат, согласно данным сервиса Numbeo.com, в январе текущего года составил 44,5. Это значит, что на среднюю зарплату в РУ можно купить в 2 раза меньше товаров и услуг, чем в Нью-Йорке, показатели которого, согласно методологии сервиса, взяты за 100. В Кыргызстане ситуация ещё хуже: там на местную зарплату можно купить почти на 65% меньше товаров и услуг, чем в Нью-Йорке.

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