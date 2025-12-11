Директор департамента дошкольного образования Министерства просвещения РК Манара Адамова рассказала о повышении зарплат воспитателей и снижении оттока кадров из сферы дошкольного образования.
По её словам, несколько лет назад отрасль серьёзно столкнулась с кадровой проблемой.
«Был большой отток. С 2019 года у нас по 25% четыре года подряд зарплата повышалась на 100%. Кроме этого, в 2023 году повысилась ещё на 30%. Итого коэффициент 1,3, то есть, как уже сказали, 130% у нас накопилось из-за этого», — отметила Манара Адамова.
Она добавила, что рост доходов педагогов обеспечивается не только базовым повышением окладов, но и системой аттестации и надбавок.
«При прохождении аттестации, если педагог получает квалификационную категорию “модератор”, “исследователь”, “мастер” – в зависимости от этого от 30% до 50% ещё получают надбавку к зарплате. Если стаж набирает, дальше ещё есть надбавка», — пояснила директор департамента.
По словам Адамовой, комплекс этих мер уже даёт результат:
«Таким образом, сейчас достаточно увеличивается зарплата, поэтому за последние три года у нас отток сокращается», — подчеркнула она.
