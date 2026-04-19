Зарплаты вырастут: что будет с лимитами по переводам

В Казахстане обсуждают возможное повышение минимальной заработной платы. На этом фоне возник вопрос — изменятся ли критерии проверки мобильных переводов. Ситуацию прокомментировал руководитель управления администрирования специальных налоговых режимов Комитет государственных доходов Республики Казахстан Ерканат Шынберген.
Какие правила действуют сейчас
В настоящее время налоговые органы анализируют банковские операции за первый квартал 2026 года. Под внимание попадают клиенты, соответствующие ряду критериев:
- поступления от 100 и более разных отправителей,
- в течение трёх месяцев,
- общая сумма переводов превышает 1 020 000 тенге.
Последний показатель напрямую связан с минимальной заработной платой — он равен 12 МЗП. В 2026 году размер одной МЗП составляет 85 000 тенге.
Возможное повышение МЗП
Ранее первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин сообщил, что рассматривается вариант увеличения минимальной зарплаты до 150 000 тенге.
Если это решение будет принято, изменится и порог по мобильным переводам. В таком случае он может вырасти до 1 800 000 тенге.
Позиция налоговиков
Ерканат Шынберген подтвердил, что действующие критерии напрямую зависят от уровня МЗП и могут быть пересмотрены.
По его словам, при изменении минимальной зарплаты соответствующие пороговые значения будут скорректированы в рамках законодательства.
Итог
Таким образом, возможное повышение МЗП повлияет не только на доходы граждан, но и на параметры налогового контроля. Окончательное решение по новым порогам будет принято после утверждения изменений в размере минимальной заработной платы.
