Зарплаты выросли, но денег больше не стало: что показала статистика

Бюро национальной статистики при Агентстве по стратегическому планированию и реформам Казахстана опубликовало данные о заработной плате за IV квартал 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Средние и медианные зарплаты

Согласно статистике:

— медианная зарплата составила 339 912 тенге

— среднемесячная номинальная зарплата — 473 158 тенге

При этом индекс номинальной заработной платы вырос на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако в реальном выражении показатель составил 96,8%.

В БНС пояснили, что рост средней зарплаты связан с увеличением фонда оплаты труда — в том числе за счёт годовых премий и дополнительных выплат.

Где зарплаты растут быстрее

Наибольший рост среднемесячной зарплаты зафиксирован в следующих отраслях:

— сельское, лесное и рыбное хозяйство — +25,9%

— операции с недвижимостью — +14,5%

— транспорт и складирование — +11,9%

— искусство, развлечения и отдых — +10,8%

— информация и связь — +10,7%

— торговля и ремонт авто — +10,3%

В образовании зарплаты выросли на 5,7%, в здравоохранении и соцсфере — на 5,6%.

Лидеры по регионам

Сильнее всего рост зарплат зафиксирован:

— в Акмолинской области — +17,4%

— в Северо-Казахстанской области — +13,1%

— в области Абай — +11,7%

— в Алматы — +11,5%

— в области Жетысу — +11,2%

В целом статистика показывает умеренный рост доходов, однако с учётом инфляции реальные зарплаты остаются ниже прошлогоднего уровня.

