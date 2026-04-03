Зарплаты выросли, но денег больше не стало: что показала статистика

Бюро национальной статистики при Агентстве по стратегическому планированию и реформам Казахстана опубликовало данные о заработной плате за IV квартал 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Средние и медианные зарплаты
Согласно статистике:
— медианная зарплата составила 339 912 тенге
— среднемесячная номинальная зарплата — 473 158 тенге
При этом индекс номинальной заработной платы вырос на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако в реальном выражении показатель составил 96,8%.
В БНС пояснили, что рост средней зарплаты связан с увеличением фонда оплаты труда — в том числе за счёт годовых премий и дополнительных выплат.
Где зарплаты растут быстрее
Наибольший рост среднемесячной зарплаты зафиксирован в следующих отраслях:
— сельское, лесное и рыбное хозяйство — +25,9%
— операции с недвижимостью — +14,5%
— транспорт и складирование — +11,9%
— искусство, развлечения и отдых — +10,8%
— информация и связь — +10,7%
— торговля и ремонт авто — +10,3%
В образовании зарплаты выросли на 5,7%, в здравоохранении и соцсфере — на 5,6%.
Лидеры по регионам
Сильнее всего рост зарплат зафиксирован:
— в Акмолинской области — +17,4%
— в Северо-Казахстанской области — +13,1%
— в области Абай — +11,7%
— в Алматы — +11,5%
— в области Жетысу — +11,2%
В целом статистика показывает умеренный рост доходов, однако с учётом инфляции реальные зарплаты остаются ниже прошлогоднего уровня.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.