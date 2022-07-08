Заседание костанайского оперштаба по недопущению распространения коронавируса состоялось впервые за долгое время

В первые за долгое время аким Костанайской области провел заседание оперштаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
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В Костанайской области на сегодня 1 человек находится на амбулаторном лечении, и еще один человек на стационарном. Эпидемиологическая ситуация в регионе пока остается стабильной, но глава региона рекомендовал жителям области, которые не имеют медицинских противопоказаний, пройти вакцинацию и ревакцинацию.
Тем временем заболеваемость коронавирусом в целом по Казахстану растёт. За минувшие сутки в стране выявлено уже 334 новых случая ковид-19. По данным всемирной организации здравоохранения, всплеск заражения коронавирусной инфекцией наблюдается во всём мире. За последние две недели количество случаев выросло на 30 процентов.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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