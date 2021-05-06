Заседание оперативного штаба состоялось в Костанае

Сегодня аким Костанайской области Архимед Мухамбетов провел очередное заседание Оперативного штаба по недопущению распространения КВИ. Об этом сообщается в Инстаграм-аккаунте главы области.

В ходе заседания штаба рассмотрена работа мониторинговых групп. Так, мониторинговыми группами с 1 марта по 4 мая проведено 3 116 рейдовых мероприятия, выявлено 146 нарушений карантинных мер. Заслушан доклад руководителя управления здравоохранения по вопросу эпидемиологической ситуации и ходе проведения вакцинации.

«Напомню, что на территории области задействована 31 медицинская организация с функционированием кабинетов для первичной и вторичной этапов вакцинации. Вакцинация проводится 62 стационарными и 31 передвижными прививочными пунктами. На сегодняшний день первым компонентом провакцинировано 50 445 человек. В область доставлено 74 тысячи доз первого компонента и 24 тысячи доз второго компонента вакцины «Спутник V», а также 2 тысячи доз вакцины QazVac и 14 тысяч доз «Hayat-Vax», — сообщил Архимед Мухамбетов.

В целом в области эпидемиологическая ситуация остается стабильной.

«Призываю жителей области проявить ответственность за свое здоровье и здоровье своих близких и пройти своевременную вакцинацию против COVID-19», — отметил глава области.

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