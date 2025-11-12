Аким Костаная Марат Жундубаев сообщил о планах по реализации и заселению новых индивидуальных домов в городе. По его словам, до конца ноября власти намерены определить всех покупателей, а до конца года — завершить заселение.

«Мы эту работу начинаем. До конца ноября мы должны определиться со всеми хозяевами этих домов. В первую очередь, мы не будем нести траты на коммунальные расходы. Сейчас озвучили 49 млн — это ориентировочно за отопительный сезон. Второй момент — сохранность здания… в чистовой отделке», — сказал Жундубаев.

Градоначальник подчеркнул, что ключевая задача — обеспечить горожан готовым для проживания жильём и вернуть в бюджет вложенные средства:

«Самое главное — люди должны получить жильё, о котором они мечтали. И один из важных вопросов — это 3 млрд 900 млн тенге должны вернуться в бюджет. Потому что программ каких-то других нет. Дома будут продаваться по себестоимости строительства. Есть дома за 26 млн, самый дорогой — 31 млн. Зависит от квадратуры. Ещё раз: 8 соток, чистовая отделка, газовое отопление, все коммуникации подключены — полностью готовы для жилья. Мы должны заселить людей до конца года, чтобы они уже могли проживать», — отметил он.

По словам акима, из большого списка претендентов предстоит отобрать ограниченное число будущих жильцов:

«Из 43 тысяч мы должны выбрать 124 жителя этих домов», — уточнил Жундубаев.

В акимате добавили, что формат реализации «по себестоимости» призван минимизировать бюджетные риски и ускорить ввод жилья, а также исключить дополнительные расходы на содержание пустующих объектов в отопительный период.

