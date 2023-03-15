Защищены ли депозиты? 28 миллионов тенге сняли мошенники у жителя Костанайской области и его брата

Представится мужчина не захотел, однако рассказал о том, что произошло.

Продавая через сайт ОЛХ свой бизнес, лисаковчанин и не думал, что окажется жертвой интернет-мошенников.

Очень скоро появился покупатель, который попросил номер карты, чтобы перевести деньги. Средств на ней не было, а потому и рисковать было не чем. Покупатель объяснил: деньги переводит через фирму, поэтому придет смс, код из которого надо продиктовать.

«Мы с ним долго очень беседовали, скажем так минут 20-25. Он говорил вот деньги не уходят, деньги не уходят, давайте я вам сделаю перевод на другую карту, я говорю — давайте хорошо. И он меня спрашивал — пришли-не пришли», -говорит житель Лисаковска.

Договорились созвониться на следующий день. Уже тогда у лисаковчанина не получилось зайти в интернет-банкинг. Но плохих мыслей тогда не возникло.

«Через время он мне звонит и говорит, деньги так до сих пор и висят. Я переживаю, что организация может запросить почему не ушли, перевод не осуществлен. Нет ли у вас кого-то из знакомых, кто бы тоже владел картой Евразийского банка. Я дал ему, с разрешения брата, его номер им», — рассказал мужчина.

Пропажу средств, но не с карты, а с депозита, обнаружила уже жена брата. Тогда и лисаковчанин, позвонив в кол-центр банка, выяснил, что его депозит так же пуст. Мошенникам удалось получить от братьев в общей сложности 28 миллионов тенге. Удерживая их на линии, и получив пароль из смс, они меняли пароли в интернет-банкинге.

«Получается я дал доступ к номеру карты, на которой нету денег и при этом остался голый. Но по сути получается все могут заходить, брать с депозита, ото всюду. Я у них спросил, вот даже согласно распечаткам банка, разные суммы уходят от 20 и 85, и 500, всякие. Вы же видите, что уход средств идет и никакой блокировки, ничего», — говорит обманутый мужчина.

Блокировки, действительно, нет. Как нам пояснили специалисты, у каждого банка своя система защиты, при этом обязательной единой или конкретных требований, как это делать, тоже не существует. Не вызывает у банков подозрений и дробное снятие различных сумм, в короткий промежуток времени.

«Допустим, я дедушка. Перевожу своим внукам, у меня 10 внуков и я перевожу своим внукам по 10 тысяч тенге. То есть это удобно для других клиентов. Здесь уже с другой смотрится, почему мы это не защищаем. Но это же тогда будет сложно для других клиентов, которые реально этим пользуются. То есть он хочет перевести деньги, ему обязательно нужно пройти верификацию, это немножко неудобно», — объяснил главный специалист управления регионального представительства агентства РК по регулированию финансового рынка Асхат Нурманов.

Лисаковчанин и его брат не отрицают, что виноваты сами. Однако считают, что раз уж этот вид мошенничества набирает обороты, то информировать своих клиентов о всех возможных рисках банки все-таки обязаны. Заявление в полиции у него приняли. Но надежды вернуть хотя бы часть средств у мужчины нет. А в местном представительстве агентства по регулированию финансового рынка в очередной раз напоминают людям: никогда, ни при каких обстоятельствах не передавать никому свои личные данные и не диктовать пароли карт и цифры из смс.

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