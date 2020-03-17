Защитные маски начали шить в Костанае

Костанайцы активно пытаются защититься от коронавируса. Самое распространенное — медицинские маски. Правда, купить их в аптеке не всем удается. Но проблему уже решают. На местной фабрике Большевичка запустили производство масок, передает alau.kz

Еще до введения в стране режима ЧП купить в регионе медицинскую маску было практически невозможно. Но уже сегодня в некоторых аптеках костанайцы все-таки смогли приобрести маски. Правда выдавались они по 5 штук в руки и в среднем цена за одну составляла 51 тенге. Очередь за масками была большая, и в итоге к середине дня их не осталось. Теперь сети аптек ждут поставку, но точной даты назвать не могут. Ориентируются на конец недели. Между тем на фабрике Большевичка уже запустили собственное производство масок.

«Есть вариант пятислойный, есть вариант восьмислойный и восьмислойный с применением ваты. То есть дополнительного защитного слоя. Шьем по заказу различных предприятий, аптек, и также продаем населению. Конечно на текущий момент очень активный спрос. Мы не успеваем удовлетворить эту потребность в связи с введением чрезвычайной ситуации в стране», — рассказал заместитель председателя правления производственного кооператива «Большевичка» Арсен Жетписпаев.

Но на предприятии пояснили, что в общем у них 250 сотрудников. Все они задействованы в производстве масок. На время здесь даже приостановили выпуск основной продукции, к примеру спецодежды. В итоге эти меры позволили увеличить мощность производства до 10 тысяч масок в смену. Одна такая пятислойная маска на заказ будет стоить 125 тенге.

«Помимо этого мы шьем другую продукцию. Это защитные многоразовые костюмы для тех людей, которые скажем так, на передовом фронте присутствуют. Они из бязи. Костюмы подвергаются хлорированию. Мы их также по текущему заказу отрабатываем и будем поставлять», — добавил Арсен Жетписпаев.

На фабрику планируют привлечь дополнительных работников, чтобы увеличить суточную мощность производства. И как только масок для населения станет достаточно, их планируют поставлять и в другие регионы страны.

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