Заставлял подчинённых строить дом. Осужден бывший вице-министр по ЧС

Военный суд Акмолинского гарнизона огласил приговор в отношении бывшего первого вице-министра по чрезвычайным ситуациям Ибрагима Кульшимбаева. Об этом сообщил официальный представитель Антикоррупционной службы Данияр Бигайдаров на брифинге в агентстве, сообщает informburo.kz

Кульшимбаев заставлял подчинённых строить свой частный дом, тем самым превышая свои полномочия.

«Он признан виновным в превышении власти путём дачи незаконных указаний руководству подведомственных учреждений МЧС о привлечении военнослужащих и специальной техники для строительства своего частного дома», – объяснили в агентстве.

Его приговорили к пяти годам лишения свободы. Также Кульшимбаеву пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.

Суд также постановил внести представление на имя президента о лишении Кульшимбаева звания генерал-майора.

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