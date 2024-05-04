Застрял палец. К ребёнку на помощь выехали костанайские спасатели

В Костанае 11-летний мальчик, играя на детской площадке, по неосторожности застрял пальцем в отверстии для крепления волейбольной сетки. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

На место происшествия незамедлительно выехали спасатели ДЧС Костанайской области.

Вызволив палец, сотрудники убедились в отсутствии отёка и повреждений.

Ребенок далее в помощи не нуждался.

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