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Застряли на трассе с детьми. Спасательную операцию провели в Костанайской области

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18 мая спасатели  помогли семье из семи человек, оказавшейся в плену у бездорожья на  автомобиле «Daewoo Nexia».Ситуация осложнялась тем, что в салоне автомашины находились 5 несовершеннолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

Инцидент произошел в минувший понедельник на автодороге  «Торгай-Акколь» в   Жангельдинском районе Костанайской области. Жители  Акмолинской области возвращалась домой из села Акколь. Выехали под вечер, дождавшись пока закончиться дождь.

«Из-за отсутствия асфальтового покрытия грунтовая дорога порядком раскисла. Мокрая земля забивала грязью покрышки колес, снижая управляемость автомашины. Лужи с водой затрудняли движение. Подъезжая к  мосту через реку Кабырга,  машина попала в небольшую яму, заполненную водой,  и глубоко увязла в грязи. Попытки самостоятельно  вызволить ее не увенчались успехом. Тогда семья обратились за помощью к спасателям. Через два часа после вызова, примерно в 23.00, сотрудники отдела по ЧС Жангельдинского района на автомашине «Нива» обнаружили пострадавших в степи. Они подавали звуковые и световые сигналы», — сообщает пресс-служба ДЧС.

Спасатели эвакуировали детей, а затем, воспользовавшись тросом, вытащили автомобиль и отбуксировали его на  безопасный участок дороги. Для этого им пришлось «протащить» на буксире «Daewoo Nexia» на расстоянии больше 30 метров.

В 07.36 в сопровождении спасателей семья  благополучно добралась до ближайшего населенного пункта, поселок Торгай. Спасенные граждане в медицинской помощи не нуждались.

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