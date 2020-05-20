Застряли на трассе с детьми. Спасательную операцию провели в Костанайской области

18 мая спасатели помогли семье из семи человек, оказавшейся в плену у бездорожья на автомобиле «Daewoo Nexia».Ситуация осложнялась тем, что в салоне автомашины находились 5 несовершеннолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

Инцидент произошел в минувший понедельник на автодороге «Торгай-Акколь» в Жангельдинском районе Костанайской области. Жители Акмолинской области возвращалась домой из села Акколь. Выехали под вечер, дождавшись пока закончиться дождь.

«Из-за отсутствия асфальтового покрытия грунтовая дорога порядком раскисла. Мокрая земля забивала грязью покрышки колес, снижая управляемость автомашины. Лужи с водой затрудняли движение. Подъезжая к мосту через реку Кабырга, машина попала в небольшую яму, заполненную водой, и глубоко увязла в грязи. Попытки самостоятельно вызволить ее не увенчались успехом. Тогда семья обратились за помощью к спасателям. Через два часа после вызова, примерно в 23.00, сотрудники отдела по ЧС Жангельдинского района на автомашине «Нива» обнаружили пострадавших в степи. Они подавали звуковые и световые сигналы», — сообщает пресс-служба ДЧС.

Спасатели эвакуировали детей, а затем, воспользовавшись тросом, вытащили автомобиль и отбуксировали его на безопасный участок дороги. Для этого им пришлось «протащить» на буксире «Daewoo Nexia» на расстоянии больше 30 метров.

В 07.36 в сопровождении спасателей семья благополучно добралась до ближайшего населенного пункта, поселок Торгай. Спасенные граждане в медицинской помощи не нуждались.

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