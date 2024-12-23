Об опасностях долевого строительства говорили сегодня в акимате на совещании с участием акима областного центра. С 2016 года в Костанайской области было выдано 35 разрешений на долевое строительство. 32 объекта уже введены в эксплуатацию, три еще в стадии строительства.

Самат Мадиев дал рекомендации для всех желающих вступить в долю с застройщиками. По его словам, перед покупкой или бронированием квартиры на стадии строительства объекта необходимо убедиться в наличии всех разрешительных документов у застройщика. Но, зачастую люди не проверяют информацию, а потом люди остаются и без жилья, и без денег.

«Одно из наиболее распространённых практик застройщиков является заключение договоров раннего бронирования между застройщиком и покупателем на начальных этапах процесса возведения ЖК без официального разрешения. Вышеуказанные соглашения не имеют достаточной юридической силы и не являются гарантом приобретения квартиры потенциальным покупателем», — говорит заместитель руководителя управления ГАСК по Костанайской области Самат Мадиев.

Лишь два застройщика имеют право привлекать деньги костанайцев — дольщиков — ТОО «БК-строй» и «СтройЭлитДом»

«Сегодня хорошее выступление по ГАСКу. Это предостережение. Все-таки у нас люди стараются где-то приобретать жилье в долевом участии, без нотариуса, бывает, заключает с застройщиком какие-то договора и так далее. Чтобы завтра не было проблем. Завтра, чтобы не приходили в акимат и не говорили — у нас квартира не введена по каким-то либо причинам. Всякие могут быть форс-мажоры. Пока дом не сдан, акт ввода не подписан, всегда есть риски. Есть риски у застройщика. Он обязан дом достроить. Но застройщик не должен баловаться. Если у него нет на это права — привлекать дольщиков. Постройте дом — потом продавайте», — отметил аким Костаная Марат Жундубаев.

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