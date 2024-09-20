Застройщик незаконно брал деньги с дольщиков в Костанае

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Прокуратурой Костаная выявлен факт незаконного привлечения застройщиком денег дольщиков строящегося многоквартирного жилого дома, сообщает пресс-служба прокуратуры Костанайской области.
Между тем, Законом Республики Казахстан«О долевом участии в жилищном строительстве» запрещено привлечение денег физических и юридических лиц для строительства многоквартирных жилых домов. Подобные сделки признаются недействительными. За нарушение требований законодательного акта о долевом участии в жилищном строительстве прокуратурой вотношении застройщика возбуждено административное производство и направлено для рассмотрения в суд
Постановлением суда застройщик привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 775 320 тенге.
Постановление суда вступило в законную силу.