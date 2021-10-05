Застройщики спрогнозировали ухудшение ситуации в строительной сфере к концу 2021 года

Ассоциация застройщиков Казахстана предложила создать стабилизационный фонд для объектов, которые строятся за счёт средств бюджета, по аналогии с продовольственным фондом. Своё обращение ассоциация направила премьер-министру РК Аскару Мамину, передает informburo.kz

По мнению членов ассоциации, эта мера позволит удержать цены на такие капиталоёмкие строительные материалы, как ГСМ, бетон, арматура, газоблоки, кирпичи, ЖБИ, минплиты, цемент и инертные материалы.

Ассоциация также просит провести проверку со стороны антимонопольного органа в отношении производителей стройматериалов на предмет ценового сговора.

«На сегодняшний день наблюдается рост цен на арматуру, цемент, инертные материалы и дизельное топливо, в связи с чем владельцы спецтехники по перевозке бетонных смесей инициировали повышение стоимости перевозки бетона с 2500 тенге за куб до 3500 тенге за куб без НДС», – сообщили в АЗК.

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