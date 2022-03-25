Засуха усиливается из года в год — Смаилов

Премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что из года в год в Казахстане наблюдается устойчивая тенденция к усилению засухи, передает Tengrinews.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Как сообщается, 24 марта 2022 года в Нур-Султане состоялось совещание Оперативного штаба по антикризисным мерам при правительстве Казахстана под председательством премьер-министра Алихана Смаилова.

В рамках заседания члены Оперативного штаба рассмотрели ряд оперативных и системных вопросов, стоящих сегодня перед сферой агропромышленного комплекса: дополнительное выделение средств для проведения весеннего сева, основные проблемы логистики доставки необходимых товарно-материальных ценностей для сельхозпроизводства.

На заседании отмечено, что текущая внешнеполитическая ситуация провоцирует рост мировых, в том числе внутриказахстанских цен, на сельскохозяйственные товары, включая технику, семена, генетический материал, минеральные удобрения и тому подобное.

Ранее на заседании правительства премьер-министр поручил Министерству сельского хозяйства совместно с Министерствами финансов и национальной экономики, АО «НУХ «Байтерек» обеспечить выделение дополнительного бюджетного кредита на проведение весенних полевых и уборочных работ в сумме 70 миллиардов тенге в рамках уточнения республиканского бюджета.

Для решения проблем с залогами у фермеров предложено предусмотреть возможность кредитования аграриев через трейдеров зернового и масличного рынка, которые имеют необходимые ликвидные залоги. В рамках наращивания отечественной продуктовой безопасности глава МСХ сообщил о программе разработки собственных семенных сортов для снижения импортозависимости. Как пояснил глава ведомства, Минсельхозом разработана дорожная карта по культивированию отечественных семян.

«Необходимо в кратчайшие сроки принять среднесрочную программу по развитию науки отечественных семенных сортов. Идет вырождение текущих сортов семян, производительность падает. Наблюдается устойчивая тенденция к усилению засухи из года в год. В данных реалиях первостепенное значение имеет разработка новых сортов семян, устойчивых к засухе и дающих больший объем продукции», — поручил глава кабмина.

Также правительством дано поручение Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с АО «Қазақстан Темір Жолы» в целях своевременной поставки товарно-материальных ценностей для сельхозпроизводства обеспечить дополнительным подвижным составом и проработать вопрос альтернативных маршрутов поставки по импорту семян из Российской Федерации.

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