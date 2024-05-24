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Засуха уже в июне. Названы регионы в Казахстане

Фотография для новости Вслед за паводками: в мае в Казахстане ожидается засуха

pixabay.com

Прогноз засухи на июнь выпустил Казгидромет.

В целом в июне 2024 года на территории Казахстана увлажнение в основном ожидается близкими к многолетним значениям.

Атмосферная засуха ожидается:

  • в Костанайской области в Амангельдинском и Джангельдинском районах;
  • в Мангистауской области в Мангистауском и Каракиянском районах;
  • в Западно-Казахстанской области в Казталовском районе;
  • в Карагандинской области в Шетском районе.

Умеренно влажно в июне ожидается в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области, в Успенском районе Павлодарской области и в г. Павлодар.

На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к нормальным для этого месяца.

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