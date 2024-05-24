Засуха уже в июне. Названы регионы в Казахстане

Прогноз засухи на июнь выпустил Казгидромет.

В целом в июне 2024 года на территории Казахстана увлажнение в основном ожидается близкими к многолетним значениям.

Атмосферная засуха ожидается:

в Костанайской области в Амангельдинском и Джангельдинском районах;

в Мангистауской области в Мангистауском и Каракиянском районах;

в Западно-Казахстанской области в Казталовском районе;

в Карагандинской области в Шетском районе.

Умеренно влажно в июне ожидается в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области, в Успенском районе Павлодарской области и в г. Павлодар.

На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к нормальным для этого месяца.

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