Засыпет и зальёт. Прогноз погоды озвучили синоптики Казгидромета

Большая часть территории республики все еще будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов в связи с чем сохранится неустойчивый характер погоды. Прогноз на выходные.

Пройдут дожди, в ночные часы на северо-западе, севере и в центре страны пройдут осадки: дождь с переходом в снег.

Сильный дождь прогнозируется весь период на юге, 14-15 апреля на юго-востоке страны.

Лишь весь период в Восточно-Казахстанской области, 13-14 апреля в области Абай ожидается погода без осадков. По республике усилится порывистый ветер, в ночные и утренние часы прогнозируются туманы, днем в западных, южных регионах ожидаются грозы.

В температурном фоне резких изменений не ожидается.

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