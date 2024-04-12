Засыпет и зальёт. Прогноз погоды озвучили синоптики Казгидромета

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Большая часть территории республики все еще будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов в связи с чем сохранится неустойчивый характер погоды. Прогноз на выходные.
Пройдут дожди, в ночные часы на северо-западе, севере и в центре страны пройдут осадки: дождь с переходом в снег.
Сильный дождь прогнозируется весь период на юге, 14-15 апреля на юго-востоке страны.
Лишь весь период в Восточно-Казахстанской области, 13-14 апреля в области Абай ожидается погода без осадков. По республике усилится порывистый ветер, в ночные и утренние часы прогнозируются туманы, днем в западных, южных регионах ожидаются грозы.
В температурном фоне резких изменений не ожидается.
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