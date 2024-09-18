Затянувшийся ремонт в этом году завершить не получиться — глава управздрава детской областной больнице

Капитальный ремонт детской областной больницы начался еще в 2020 году, и до сих пор не завершился. Сейчас ремонтные работы на территории здания приостановлены. Напомним, что между больницей и подрядной организацией велись судебные тяжбы.

По решению суда, договор с подрядной организацией был расторгнут. В виду отстутвия, что у подрядчика, что у заказчика исполнительных документов по проведению капремонта, была назначена судебно-строительная экспертиза.

«На сегодняшний день она проводится. В сентябре месяце, по точной дате я сказать не могу, но она должна в рамках договора завершиться. Значит, компания должна непосредственно представить свое экспертное мнение, которая непосредственно будет вынесено на заседании, с последующим решением вопроса — каким образом завершать данный капитальный ремонт. И, соответственно, данный документ ожидает и антикор, который непосредственно будет принимать решение», — сказал руководитель управления здравоохранения Костанайской области Данияр Джандаев.

Данияр Джандаев полагает, что в этом году капремонт детской областной больницы завершить не получится. Если говорить о ремонте других объектов здравоохранения, то в этом году их запланировано 5. Один из них — корпус роддома костанайской областной больницы. Кроме того, в регионе вовсю идет строительство пунктов первичной медико-санитарной помощи. В прошлом году построили 6 медучреждений, которые уже работают на благо жителей сел. До конца года планируется завершить строительство 19 пунктов медицинской помощи. Проектами предусматривается строительство одноэтажных зданий от 140 до 400 квадратных метров. Все работы по этим объектам ведутся по графику. Подрядчики уже начали заключать договоры на приобретение оборудования и мебели.

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