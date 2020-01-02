Затобольск теперь город Тобыл

Поселок Затобольск Костанайской области переименовали в Тобыл и сделали городом районного значения, сообщается на сайте Акорда.

Такой указ подписал Президент Касым-Жомарт Токаев.

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ: