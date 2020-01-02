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Затобольск теперь город Тобыл

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Наталья Луговская
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alau.kz

Поселок Затобольск Костанайской области переименовали в Тобыл и сделали городом районного значения, сообщается на сайте Акорда. 

Такой указ подписал Президент Касым-Жомарт Токаев.

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. Отнести поселок Затобольск Костанайского района Костанайской области к категории городов районного значения.
  2. Переименовать поселок Затобольск в город Тобыл.
  3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

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