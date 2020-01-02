Затобольск теперь город Тобыл

Поселок Затобольск Костанайской области переименовали в Тобыл и сделали городом районного значения, сообщается на сайте Акорда.
Такой указ подписал Президент Касым-Жомарт Токаев.
В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Отнести поселок Затобольск Костанайского района Костанайской области к категории городов районного значения.
- Переименовать поселок Затобольск в город Тобыл.
- Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.