Затопило дома из-за аварии в Костанае

11 января в 1 час 50 минут в Костанае произошёл порыв. Об этом сообщает пресс-служба акима Костаная.

По ул. Шаяхметова, 166 в результате порыва трубы диаметром 300 мм. на магистральном водопроводе холодной воды.

«В результате произошло подтопление придворовых территорий частного сектора ул. Летунова 183/6, 183/7, 183/9, 183/12 и ул. Шаяхметова 170 и поступление воды в дома по адресу: ул. Летунова 183/2, 183/4 (уровень воды в домах 3-5 см., эвакуация не требуется). Причина устанавливается. Без холодного водоснабжения осталось 3 пятиэтажных жилых дома и 17 частных домов (общее количество 207 абонентов). Задействованы силы и средств по откачке: ГКП «Костанай Су», «КТЭК», ДЧС . 10 единиц техники 26 человек. По состоянию на 05:00 откачено 40 куб.м. воды», — сообщили в акимате.

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