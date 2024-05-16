Заторы и пробки. Костанайские автолюбители недовольны работой светофоров

Частые неисправности светофоров создают множество проблем на дорогах как для водителей, так и для пешеходов. На сегодня в службу «IKomek» поступило более 2000 жалоб на светофоры, из них 1690 на неработающие вовсе.

Сергей Шильников водитель с 6-летним стажем. Водить машину — это его профессия, и любые изменения на дорогах он замечает сразу. В последнее время, говорит Сергей, все чаще стали образовываться заторы и пробки. По его мнению, это связано с тем, что в разных частях города не всегда работают светофоры. Где-то световые сигналы могут вводить в заблуждение, а где-то не отображается циферблат.

«По городу, у нас часто бывает не работают светофоры. Особенно вот в районе плазы, потом, ул.Тарана-Кирбекова вот эти светофоры частенько не работают и прям много неудобств создают, особенно в час-пик если они перестают работать — это просто максимально, километровые по городу. И для пешеходов неудобно, и для водителей очень неудобно», — говорит Сергей Шильников.

Водитель считает, что проблема требует особого внимания, поскольку касается не только водителей, но и пешеходов.

«Они влекут за собой стабильно ДТП, каждая машина может удариться. Потому что тут не работает, а кто-то по главной дороге будет «лететь». ДТП, наезды на пешеходов, всякие аварии», — говорит Сергей Шильников.



Однако, по данным департамента полиции, с начала года случаев ДТП из-за неисправности светофора не было. А вот в городскую службу «IKomek» жалобы поступают регулярно. На сегодня зарегистрировано более 2000 обращений костанайцев на неисправность светофоров в разных частях города. В подрядной организации, обслуживающей устройства, о проблемах знают. Представитель компании рассказал, в чем причина их нестабильной работы.

«На счет перебоя со светофорами. У нас светофоры не все новые. Срок службы подходит к концу, они работают с перебоями, также причиной этому является, бывают ДТП. При ДТП повреждение кабельной линии происходит, в последующем происходят короткие замыкания и светофор приходится время от времени приводить в порядок», — говорит представитель подрядной организации Юрий Горин.



А ещё, говорит Юрий Горин, светофоры чувствительны к условиям погоды. Например, после дождя, вода может попасть во внутрь устройства, после чего происходят короткие замыкания. Но подрядчик утверждает, что рабочие стараются устранять поломки оперативно.

«В этом году планируется модернизация 30 перекрестков. Это такие улицы центральные, ул.Назарбаева, ул.Тауелсіздік, ул.Бородина, ул.Абая. Также меняются старые ламповые светофорные объекты на новые. В модернизацию входит замена кабельной линии, замена транспортных и пешеходных панелей и контролер управления», — сказал представитель подрядной организации.



Помимо этого, светофоры появятся там, где их никогда не было. На перекрестках улиц Узкоколейной — К.Доненбаевой и улиц Достык — К.Доненбаевой. Все работы по модернизации и установке новых светофоров планируют провести до октября.

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