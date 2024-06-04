Заторы и пробки. Жители новых микрорайонов Костаная жалуются на узкие улицы и проезды для машин

Заторы и пробки. Жители новых микрорайонов Костаная уже не первый год жалуются на узкие улицы и проезды для машин. Территория стоянок не предусмотрена на большое количество автомобилей. Порой из-за этого во дворы не могут заехать машины скорой помощи. Этот вопрос обсуждали в акимате города.

Уже несколько лет жители новых микрорайонов второго Костаная жалуются на довольно узкие улицы и тротуары в этой части города. Практически в каждой семье есть автомобиль, а то и два. Но ставить их попросту некуда. Площадь парковок совсем не рассчитана на количество населения. В микрорайоне «Алтын арман» невооруженным взглядом можно заметить насколько здесь узкие улицы и проезды для машин. Местные жители жалуются на отсутствие парковочных мест. Помимо этого здесь часто возникают конфликты между водителями просто из за того, что они не могут разъехаться.

По словам тех, кто проживает в этом районе, заторы и пробки, особенно по утрам — обычное дело. Помимо этого они боятся и за своих детей, которые гуляют во дворе.

«Район у нас прекрасный, но две машины здесь не могут разъехаться. Приходится отъезжать назад и так далее, здесь постоянно затор, постоянно сигналят, постоянно какой-то скандал, хотя двор позволяет разъехаться 2 машинам, просто дорогу сделали очень узкой».

«Машины мешают парковаться, к подъезду подъезжать, разгружаться».

«Вот это вообще не мало, их нет! Вы же сами видите, что творится. С парковочными местами проблема. У нас тут парковочка есть, но там мест мало, и платим мы за место 7500 тысяч в месяц. А куда? У меня стоит на стоянке».

На совещании аким Костаная Марат Жундубаев отметил, что в строящихся микрорайонах, такой ошибки допускать нельзя. Поэтому в «Береке» на данный момент проект по развитию инфраструктуры приостановлен.

«Дороги, которые существующие сегодня есть они там 6 метров — это проезды, для микрорайона где 7-8 домов это вообще не пойдет. Мы остановили, сейчас приглашали уже проектировщиков, приглашали исполнителя подрядчика, думаем как расширить. Уже есть варинты на расширение, из 7 метров до 14 метров, где проезды хотя бы на 7 метров. То есть, где возможно максимально мы будем строить парковки и дороги», — сказал аким Костаная Марат Жундубаев.

В разрастающемся микрорайоне «Береке» есть бульвар. Глава областного центра сказал, что скорее всего за счет него и расширят дороги. Решение проблемы потребует больших вложений, около 1 миллиарда тенге.

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