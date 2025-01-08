Погодные условия на республиканских автодорогах озвучили в АО «КазАвтоЖол».

8 января в Алматинской, Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Павлодарской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской и Костанайской областях, а также в области Абай и Жетысу местами ожидается снег.

В связи с этим просим водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах.

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