Завалит снегом. Прогноз на три дня озвучили синоптики

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В ближайшие три дня с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды.
По прогнозам синоптиков пройдет снег.
В северных и восточных регионах будет снег с метелью.
В южных регионах ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.
29 января в горных районах юга ожидаются сильные осадки с гололедными явлениями и туманом.
В температурном фоне на выходные дни значительных изменений не ожидается.
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