Завалит снегом. Прогноз на три дня озвучили синоптики

В ближайшие три дня с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды.

По прогнозам синоптиков пройдет снег.

В северных и восточных регионах будет снег с метелью.

В южных регионах ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

29 января в горных районах юга ожидаются сильные осадки с гололедными явлениями и туманом.

В температурном фоне на выходные дни значительных изменений не ожидается.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.