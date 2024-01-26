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Завалит снегом. Прогноз на три дня озвучили синоптики

Фотография для новостиЗавалит снегом. Прогноз на три дня озвучили синоптики

pixabay.com

В ближайшие три дня с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды. 

По прогнозам синоптиков пройдет снег.

В северных и восточных регионах будет снег с метелью.

В южных регионах ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

29 января в горных районах юга ожидаются сильные осадки с гололедными явлениями и туманом.

В температурном фоне на выходные дни значительных изменений не ожидается.

 

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